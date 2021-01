Caso Ruby, gip dispone nuove indagini sulla morte di Imane Fadil

Servono nuove indagini e valutazioni, anche con perizie, sulla morte della modella marocchina Imane Fadil (CHI ERA), una delle testimoni 'chiave' del caso Ruby deceduta il primo marzo 2019 all'Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano. Nuovi accertamenti per valutare se ci sia un "nesso" tra la morte e la "condotta dei sanitari" e se, tra le altre cose, la "malattia" poteva essere diagnosticata prima. Lo ha deciso il gip di Milano Alessandra Cecchelli accogliendo la richiesta dei legali della famiglia della giovane, tra cui l'avvocato Mirko Mazzali, e respingendo l'istanza di archiviazione dei pm.

La richiesta della Procura

La richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura faceva riferimento a quanto scritto dai medici legali nella consulenza depositata nel settembre del 2019, dove si legge che "l'aplasia midollare associata a epatite acuta costituisce un'entità clinica estremamente rara e di estrema gravità in cui l'esito infausto è purtroppo frequente sia come conseguenza dell'insufficienza epatica che di quella emopoietica". I medici, tra l'altro, avevano anche evidenziato "scelte terapeutiche" non "coerenti" alla diagnosi di aplasia che venne fatta all'Humanitas, ma avevano escluso colpe mediche.