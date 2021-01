Litiga con i familiari e dà fuoco alla casa: arrestato nel Pavese

In manette un 45enne, accusato di incendio doloso aggravato. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare per diverse ore per domare le fiamme al piano terra dell’abitazione, che risulta al momento inagibile

Dopo aver bevuto troppi superalcolici e aver litigato con alcuni familiari, ha appiccato il fuoco alla propria abitazione. È quanto accaduto nella notte di Capodanno a Tromello (Pavia), in Lomellina. Protagonista un uomo di 45 anni di origine slava, arrestato dai carabinieri per incendio doloso aggravato. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare per diverse ore per domare le fiamme al piano terra della casa, che risulta al momento inagibile. L’uomo, dopo essere stato inizialmente portato al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, è stato poi trasferito nel carcere di Torre del Gallo a Pavia.