Fuga di gas, esplosione in casa nel Pavese: grave un 70enne

Un anziano di 70 è rimasto gravemente ferito a seguito di un'esplosione causata da una fuga di gas in casa. E' successo a Cornale e Bastida, comune dell'Oltrepò Pavese. L'uomo ha riportato gravi ustioni, in particolare alle braccia, ed è stato trasportato in ambulanza prima al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia e poi al centro grandi ustioni dell'ospedale "Città della salute e della scienza" di Torino. La prognosi è riservata anche se il 70enne non sarebbe in pericolo di vita.

La fuga di gas è stata provocata probabilmente dal malfunzionamento di una stufa. L'abitazione è stata dichiarata inagibile. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri, il sindaco e il tecnico comunale.