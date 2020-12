Maltempo Lombardia, ancora blackout per neve in provincia di Bergamo

Si registrano ancora disagi sulle strade per le lastre di ghiaccio in alcuni tratti: nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco di Bergamo hanno effettuato oltre 100 uscite

Ancora disagi per la mancanza di corrente elettrica a causa della forte nevicata di ieri in provincia di Bergamo: questa mattina i paesi di Cavernago, Mornico e Calcinate, nella media pianura orientale bergamasca, risultano avere ancora problemi di carenza elettrica. Ieri la problematica aveva riguardato molti altri Comuni, poi l'emergenza era rientrata. (IL METEO IN LOMBARDIA)

I disagi

Si registrano ancora disagi sulle strade per le lastre di ghiaccio in alcuni tratti: nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco di Bergamo hanno effettuato oltre 100 uscite.