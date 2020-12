Capodanno, Vieri testimonial di Regione Lombardia: Rispettiamo regole

L’ex bomber di Inter e Milan, tra le altre, è il volto della campagna promozionale promossa per invitare i più giovani a comportarsi con prudenza e a non abbassare la guardia sui pericoli del contagio in vista del Capodanno: “Siate negativi. È il mio augurio per voi”

“Lo sapete che quando c'è da divertirsi io ci sono sempre, ma proteggiamo chi amiamo. Indossiamo la mascherina, rispettiamo le regole”. A lanciare il messaggio è Christian Vieri, testimonial della campagna promossa dalla Regione Lombardia in vista del Capodanno per invitare i cittadini, in particolare i più giovani, a mantenere un comportamento in linea con le normative anti contagio in vigore e a non abbassare la guardia. "Siate negativi - conclude l'ex bomber di squadre lombarde come Inter, Milan e Atalanta oltre che della nazionale - È il mio augurio per voi". Il video è stato pubblicato su tutti i canali social della Regione. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)