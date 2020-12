Covid, Fontana a Sky TG24:"Con ripartenza Lombardia sarà locomotiva"

"Lo spirito della Lombardia che ho potuto raccogliere in queste settimane durante le quali ho iniziato un tour in tutte le province lombarde, parlando con tanti rappresentati dell'imprenditoria, del commercio e del turismo, è ancora molto positivo nonostante le difficoltà economiche che si stanno affrontando". Lo ha dichiarato a Sky TG24 il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato sull'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) nel programma ‘L’Intervista di Maria Latella’.

"Lombardia sarà ancora la locomotiva del Paese"

"Sono assolutamente convinto che superata l'emergenza sanitaria - ha aggiunto il presidente - ci saranno le condizioni per il rilancio della nostra economia, per la ripresa delle attività, per una ripartenza tipicamente lombarda". La Lombardia, secondo il governatore "saprà essere ancora una volta la locomotiva di questo Paese. Lo dico proprio perchè ho trovato, nonostante tutto, non abbattimento, ma voglia di guardare avanti con positività e capacità di reagire di fronte a queste difficoltà".

"Stanziati quattro miliardi per comuni lombardi"

"Abbiamo stanziato quattro miliardi per il 2020-21-22 - ha detto il governatore -, quest’anno volevamo che le risorse venissero immediatamente investite e abbiamo deciso di assegnarli a tutti i comuni lombardi in base al numero degli abitanti e abbiamo posto come unica condizione che i cantieri venissero aperti entro la fine dell’anno". La distribuzione di questi fondi "ha avuto grande successo – ha spiegato Fontana - perché i comuni hanno potuto tirare fuori dal cassetto tutti quei progetti predisposti da anni ma per i quali non avevano risorse. Sono partiti 2.600 cantieri ed entro la fine di dicembre partiranno gli ultimi 400. Sono risorse che vanno nella direzione delle esigenze più sentite come l’ammodernamento di edifici scolastici, miglioramenti di viabilità, interventi su edifici pubblici. Gli altri 3 miliardi e 600 milioni - ha precisato - abbiamo deciso di distribuirli seguendo le indicazioni dell’Ue per i grandi interventi come gli 800 mln destinati all’innovazione, ricerca e università, più di 1 mld e mezzo alle opere di infrastrutturazione di cui sentiamo la necessità e anche alla digitalizzazione”.

"La Lega vuole un'Ue forte ma diversa"

“Credo che quello della Lega non sia l’approccio sbagliato - ha sottolineato Fontana parlando delle posizioni della Lega nei confronti dell'Unione Europea -, condivido per esempio questa iniziativa dell’Ue di interessarsi in prima persona nell’acquisizione dei vaccini per distribuirli a tutti i membri dell’Ue. È una dimostrazione, a mio giudizio, di quando io ritengo positiva ed essenziale la presenza dell’Ue. Altra cosa quando si comporta non da madre ma da matrigna. Io credo nell’Ue - ha aggiunto -, ma bisognerà cambiare alcune scelte fatte in questi anni e darle un’impostazione diversa. Non vedo una contraddizione fra quello che dico io e quello che dice il mio movimento e cioè una Ue forte ma diversa” .

"Errori? Conti vanno fatti alla fine"

"Sugli errori bisognerà aspettare la fine di questa epidemia perché purtroppo tante cose che venivano viste come un errore grave poi sono cambiate strada facendo. Penso che i conti vadano fatti alla fine - sottolinea Fontana -. Ad esempio, venni accusato in maniera violentissima quando, prima che emergesse la pandemia, avevo chiesto che venissero effettuati dei controlli da chi arrivava dalla Cina in quel periodo. Venni accusato di ogni male perché mi ero presentato con una mascherina perché gettavo discredito sul nostro Paese e oggi invece la mascherina è considerata elemento essenziale per contenere la diffusione del virus. È difficile fare i conti oggi, quando sappiamo ancora poco del virus".

"Grande spirito della comunità lombarda"

In merito a quello che salverebbe del suo operato Fontana afferma che "la cosa che voglio salvare è lo spirito di resistenza, di reazione e la voglia di combattere che la comunità lombarda, e prima di tutto la Sanità. Credo che la Lombardia sia stata colpita come poche parti nel mondo, ciononostante la nostra comunità non si è mai persa d’animo. Credo che la Sanità lombarda abbia dimostrato una capacità di reagire e di saper affrontare queste immense difficoltà e, credo, debba essere portata come esempio positivo e non già negativo”.



"Contro Lombardia squallida strumentalizzazione politica"

Sulle critiche piovute per la gestione della pandemia Fontana ha detto che la Regione è stata attaccata perché "prima della classe". A questo si è aggiunta "una squallida strumentalizzazione politica che insieme al resto ha provocato un attacco ingiustificato nei confronti della Lombardia". Infine, Fontana ammette di aver commesso "non uno ma tanti errori. L’unica giustificazione che chiedo è che noi siamo stati i primi ad affrontare l’epidemia. È vero che qualcosa era già successo in Cina, ma non è che da lì arrivassero notizie molto precise. Ancora oggi non è che abbiamo ricevuto un sostegno concreto su come ci si dovesse comportare. Abbiamo dovuto affrontare questa ignota epidemia per primi, ci siamo presentati alla battaglia con pochi mezzi perché non sapevamo di cosa ci dovessimo dotare”. Sulla scelta di guidare la Regione, piuttosto che andare a Bruxelles, ha detto di non essersi pentito ma “di essere stato sfortunato” a dover gestire una tale emergenza anche se “sono entrato in battaglia e ho voluto combattere la battaglia che non è ancora finita”.

"Con Governo rapporti buoni, solo confronti nel merito"

Parlando dei rapporti con il Governo Fontana ha dichiarato di aver avuto un "buon dialogo all'inizio con tutti i rappresentanti, anche con il premier Conte". Il rapporto poi "si è stretto con Boccia e Speranza perché sono ministri più legati all'emergenza e al dialogo con le regioni. Ci sono stati confronti ma sempre nel merito. Devo dire che Speranza è sempre stato molto disponibile. Lo sento quasi quotidianamente. Non sono mai passati più di tre trilli prima che mi rispondesse al telefono".