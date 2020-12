Incidente sul lavoro nel Bresciano: 79enne cade da impalcatura e muore

Un anziano di 79 anni è morto questa mattina intorno alle 8 cadendo da un'impalcatura. E' successo a Padenghe sul Garda, in provincia di Brescia, in un capannone di proprietà della vittima. L'anziano è morto sul colpo e quando sono arrivati sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri per lui non c'era più nulla da fare.

A quanto ricostruito, l'anziano era salito sull'impalcatura per controllare alcuni lavori ma, forse a causa della pioggia, ha perso l'equilibrio, è scivolato e si è schiantato al

suolo. I militari stanno svolgendo accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.