Auto si ribalta nel Milanese, ferito un uomo di 74 anni

Un'auto si è ribaltata questa mattina, attorno alle 6.30, lungo la strada provinciale 164, a sud di Milano. Il veicolo è finito ai bordi di un fosso. Nell'incidente è rimasto coinvolto un uomo di 74 anni, trovato dai soccorritori in stato confusionale e trasportato in codice giallo all'ospedale di Rozzano, nel Milanese. L'anziano non presenta ulteriori traumi esteriori. Sul posto ambulanza, auto medica e vigili del fuoco.