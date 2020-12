Donna muore nel Lecchese in un incendio divampato in casa

In base ai primi accertamenti, le fiamme sono partite dal piano cottura per cause ancora da verificare

Un'anziana di 89 anni, Liberata Stefanoni, è morta a causa di un principio di incendio partito ieri sera nella propria abitazione a Suello, in provincia di Lecco. In base ai primi accertamenti, le fiamme sono partite dal piano cottura per cause ancora da verificare. La donna, zia del sindaco del paese, Giacomo Valsecchi, viveva sola al secondo piano di un'abitazione. Sul posto i vigili del fuoco, che però hanno solo potuto accertare il decesso della donna.