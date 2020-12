Incidente nel Cremonese, auto esce di strada: morti due ventenni

Due ragazzi di 21 e 25 anni hanno perso la vita questo pomeriggio in un tragico incidente stradale avvenuto poco prima delle 15 a Soncino, in provincia di Cremona. L’auto su cui viaggiavano è uscita dalla carreggiata e si è schiantata contro gli alberi a bordo strada. Gravissima una ragazza di 21 anni che era in auto con loro e che è stata trasportata con l'elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. Le due vittime vivevano entrambe nel paese cremonese. Secondo i primi accertamenti, il conducente del veicolo avrebbe perso il controllo da solo e sarebbe finito fuori strada per cause ancora da chiarire. Fatale l'impatto con gli alberi.