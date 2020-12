Lapo Elkann fattorino per un giorno per il Banco Alimentare

Un giorno da fattorino per Lapo Elkann, che ieri si è recato presso il magazzino del Banco Alimentare della Lombardia per consegnare duemila scatoloni di cibo donati da Esselunga nell'ambito della campagna #OurDuty, promossa da Fondazione Laps. Un totale di circa 15 tonnellate di prodotti, che verranno ora distribuite in tutta Italia ai più bisognosi e a chi sta vivendo un momento difficile, per via della povertà o per problemi legati al Covid. La campagna di raccolta fondi e cibo del Banco Alimentare durerà fino al 6 gennaio.