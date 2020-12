Covid, in Lombardia 2.744 contagi su 33.846 tamponi effettuati

Oggi in Lombardia si registrano 2.744 nuovi contagi a fronte di 33.846 tamponi processati, con un rapporto tra positivi e test eseguiti pari all'8,1%. Scendono i ricoveri che sono 602 in terapia intensiva, con 9 pazienti meno di ieri, e 4.656 negli altri reparti, 137 in meno rispetto al giorno precedente. I decessi registrati sono 60 e il totale sale a 24.225 . Per quanto riguarda le province, 910 casi sono stati segnalati a Milano, di cui 486 nel capoluogo, 273 in provincia di Varese, 252 a Brescia, 221 a Mantova, 203 a Monza, 183 a Como, 179 a Pavia, 134 a Sondrio,126 a Bergamo, 85 a Lecco, 78 a Lodi e 24 a Cremona. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)