Truffa a Ue, sequestrato mezzo milione di euro a Lara Comi

La guardia di finanza di Milano ha eseguito un sequestro da oltre mezzo milione di euro a carico dell'ex eurodeputata di Forza Italia, Lara Comi, e altri cinque indagati per nuove ipotesi di truffa ai danni dell'Ue nell'inchiesta dei pm di Milano Bonardi, Furno e Scudieri. (LE TAPPE DELL'INCHIESTA)

La vicenda

L'ex europarlamentare era già finita ai domiciliari nel 2019, e poi tornata libera, per corruzione, emissione di false fatture e truffa nei confronti dell'Ue, per le quali la Procura milanese ha già chiesto il rinvio a giudizio nel procedimento "mensa dei poveri" con al centro il presunto "burattinaio'"Nino Caianiello, ex responsabile Forza Italia a Varese. Lo stesso procuratore di Milano, Francesco Greco, comunica in una nota che il profitto illecito, "oggetto del provvedimento", ammonta "a oltre 500mila euro". Greco precisa che l'attività della finanza è un "ulteriore sviluppo" delle indagini 'mensa dei poveri'. Grazie anche "all'interscambio info-investigativo con i funzionari dell'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode-Olaf", la guardia di finanza ha "completato gli accertamenti, anche di natura finanziaria, sulla gestione illecita delle risorse pubbliche assegnate al Parlamento Europeo alla Comi", ricostruendo "le condotte criminose poste in essere dagli indagati e quantificando puntualmente gli importi illecitamente percepiti". Comi era già indagata per truffa all'Ue per aver nominato il giornalista varesino Andrea Aliverti suo addetto stampa a Strasburgo "previo accordo" che quest'ultimo consegnasse "una quota del compenso", 1.500 euro al mese su un totale di 3.495 euro, all'avvocato Carmine Gorrasi e allo stesso Caianiello, "inducendo così in errore gli organi del Parlamento Europeo, e procurando per sé e altri un ingiusto vantaggio", secondo l'accusa.