Pirata della strada a Pavia, donna travolta e uccisa da un suv

Una donna di 68 anni è stata travolta e uccisa da un Suv nero poco dopo le 20 di ieri sera a Pavia, in una via non lontana dal centro. Il conducente del mezzo invece di fermarsi e prestare soccorso alla 68enne, è ripartito a tutta velocità.

I soccorsi

Sul posto sono subito giunti gli operatori del 118 che hanno cercato in ogni modo di rianimare la donna, ma non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nel violentissimo impatto con il Suv. All'incidente hanno assistito alcuni testimoni. Sull'investimento stanno indagando gli agenti della polizia locale. Sul tratto di strada dove è avvenuto l'investimento sono stati raccolti alcuni frammenti della carrozzeria del Suv: elementi utili a rintracciare l'automobilista pirata accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.