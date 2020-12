Scomparso a Lodi l'ex primario di ginecologia: ricerche in corso

Risulta scomparso a Lodi Massimo Luerti, 74 anni, ex primario di ginecologia all'ospedale cittadino. Le sue ricerche sono in corso da questa mattina e sono portate avanti dai carabinieri. Il 74enne, attualmente primario dell'Unità operativa di Ginecologia dell'Istituto clinico Città Studi di Milano, è uscito di casa in auto, una Kia di colore blu scuro, intorno alle 9.30, senza portare con sé il telefono cellulare. Indossava un giaccone lungo blu e pantaloni grigi a coste in velluto.

L'appello della figlia

La figlia, Elisabetta Luerti, ha lanciato un appello rivolto al padre tramite l'Ansa: "Papà, ti sto cercando ovunque. Ti amo, fammi sapere dove sei e ti vengo a prendere". A sua moglie che gli chiedeva dove stesse andando, quando è uscito di casa, non ha voluto dare indicazioni. Ultimamente è apparso ai familiari preoccupato per un problema fisico per il quale era in cura e aveva espresso ai suoi familiari il desiderio che tutta la sua famiglia potesse riunirsi per Natale.