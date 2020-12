Valtellina, vandali distruggono presepe dei bimbi dell'asilo

Vandali in azione a Colorina, piccolo paese in Valtellina. Hanno distrutto il presepe allestito dai bimbi della scuola dell'infanzia, in collaborazione con le maestre. Era stato posizionato all'esterno della scuola, per consentire all'intera popolazione di potere ammirare l'opera d'arte dei bimbi in vista di Natale.

Il presepe distrutto

I piccoli, al rientro nelle aule in mattinata, hanno visto il presepe distrutto e c'é chi è scoppiato a piangere. A condannare il grave episodio sui canali social del Comune, adagiato ai piedi delle Alpi Orobie, è stato il sindaco che ha annunciato di valutare l'intenzione di denunciare il vandalismo ai carabinieri, nella speranza che le indagini possano portare all'individuazione del gesto.