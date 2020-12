Dieci indagati per revenge porn, tra loro un ex giocatore del Brescia

Dieci persone, tra cui un ex giocatore del Brescia, la figlia di un allenatore di calcio e un vigile urbano, sono indagate dalla Procura di Brescia per aver diffuso i video hot di una dottoressa di 40 anni. Le immagini private inviate a un amico sono passate da un cellulare a un altro fino a diventare virali. Ora le indagini sono state chiuse e i dieci indagati dovranno rispondere del loro comportamento. Il vigile urbano che ha diffuso un video sulla chat di colleghi, come si legge agli atti, è di Pinerolo nel Torinese.