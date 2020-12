Sesto San Giovanni, uomo travolto e ucciso mentre attraversa la strada

E' successo intorno alle 18.20 di ieri in via Achille Grandi. In base a quanto ricostruito dai vigili urbani, la vittima, residente a Milano, avrebbe attraversato lontano dalle strisce pedonali

Un uomo di 61 anni è stato travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. E' successo intorno alle 18.20 di ieri in via Achille Grandi. A seguito dell'impatto l'automobilista si è fermato a prestare soccorso, e ci sono stati alcuni momenti di tensione con i familiari dell'investito. In base a quanto ricostruito dai vigili urbani, la vittima, residente a Milano, avrebbe attraversato lontano dalle strisce pedonali. Sono in corso le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.