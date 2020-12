Incidente in tangenziale a Milano: morti genitori e la figlia 12enne

Una donna di 39 anni è morta assieme al marito, di 41, e alla figlia di 12 anni in un incidente avvenuto ieri sera sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel territorio di Rozzano. La famiglia viaggiava a bordo di una Honda Jazz che verso le 20.15, nei pressi dello svincolo di Ponte Sesto sul tratto dell'innesto con l'autostrada Milano-Genova, si sarebbe scontrata con un'altra automobile ribaltandosi. Nello schianto sono rimasti feriti in maniera grave anche gli altri due figli della coppia, un ragazzo di 16 anni, in coma, trasportato al Policlinico e una bambina di 10 anni, ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo. Sono in corso le indagini di Procura e Polizia Stradale per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.