Incidente a Dervio, auto finisce fuori strada: morto 56enne

Un uomo di 56 anni di Cosio Valtellino (Sondrio) ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Dervio (Lecco) lungo la corsia nord della Superstrada 36 Milano-Lecco-Colico.

La ricostruzione

L'uomo stava percorrendo la statale in direzione nord, all'altezza della galleria Dervio, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo della propria automobile finendo contro il muro di una piazzola di servizio. Vani i tentativi di soccorso, con impegnati Vigili del Fuoco, uomini del 118 e Volontari del Soccorso Bellanese. Per l'uomo, che era in abiti di lavoro, non c'è stato nulla da fare. A ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto sarà ora la Polizia Stradale di Lecco.

Incidente anche a Lecco

Sempre questa mattina, un altro incidente ha visto coinvolte quattro vetture nell'attraversamento di Lecco, corsia sud sempre della Ss 36. Una delle auto si è ribaltata e sono rimaste ferite una 30enne e una bambina di 11 anni ma in maniera non grave.