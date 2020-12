Covid Lombardia, in Rsa del Bresciano un 'tunnel' per gli abbracci

Nella rsa di Seniga, nel Bresciano, è stata realizzata una struttura per consentire ai familiari in visita di abbracciare i propri cari, ricoverati nella casa di riposo. A inaugurare il 'tunnel degli abbracci', come è stato ribattezzato, sono state una figlia e una madre che dopo settimane di isolamento forzato si sono potute abbracciare in sicurezza. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

La struttura

Il tunnel è stato realizzato da un'azienda milanese e nei prossimi giorni ne saranno installati altri a Concesio, a Montichiari e a Brescia. Si tratta di una struttura gonfiabile messa nel giardino della rsa con all'interno una membrana trasparente ma impenetrabile, robusta ma allo stesso tempo non rigida. Appoggiandosi alla membrana è possibile abbracciarsi, guardandosi, e in sicurezza.

Le parole del presidente della Rsa, Gianni Filiberti

"I nostri anziani stavano soffrendo molto l'isolamento - ha spiegato il presidente della Rsa Gianni Filiberti -. La mancanza di contatto fisico e visivo con i figli e i nipoti li ha fatti sentire abbandonati nonostante le videochiamate. Cosi' e' nata l'idea del tunnel".