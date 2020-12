Pavia, crolla ponteggio: sei operai feriti

Un ferito grave. Gli operai erano impegnati in lavori di consolidamento del ponte. I carabinieri e gli ispettori di Ats Pavia hanno subito avviato gli accertamenti per risalire alle cause dell'incidente sul lavoro

Sei operai, di età compresa tra i 32 e i 64 anni, sono rimasti feriti ieri pomeriggio per il crollo di un ponteggio al ponte della Gerola sul fiume Po, nel comune di Mezzana Bigli, nel Pavese. Sul posto è intervenuto il 118.

I soccorsi

Per cinque degli operai feriti, è stato sufficiente il soccorso portato sul posto. Più gravi invece le condizioni dell'altro loro collega, trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia dove è stato giudicato in codice rosso. Gli operai erano impegnati in lavori di consolidamento del ponte. I carabinieri e gli ispettori di Ats Pavia hanno subito avviato gli accertamenti per risalire alle cause dell'incidente sul lavoro.