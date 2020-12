Milano, danneggia automedica di una onlus: denunciato 22enne

Un 22enne è stato denunciato per aver danneggiato, a Milano, un'auto medica della onlus "Croce Verde di Baggio". I carabinieri della stazione San Cristoforo lo hanno individuato nel pomeriggio del 29 novembre dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza e il giovane, che già nell'agosto 2019 era stato denunciato per aver danneggiato un'ambulanza della stessa onlus, ha ammesso la propria responsabilità senza spiegare i motivi del gesto. Secondo quanto riferito dagli investigatori, non sarebbe un "negazionista".