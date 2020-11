Covid Bresso, drive in nel campo sportivo dell'ex calciatore Zambrotta

Al punto tamponi possono accedere in auto, su prenotazione, coloro che sono stati segnalati come caso sintomatico o a rischio dal proprio medico o pediatra e devono effettuare il tampone

Punto tamponi a Bresso, dove nel centro sportivo di via Grazia Deledda è stato allestito un drive in dell’ASST Nord Milano per effettuari i tamponi per verificare la positività al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO). La nuova postazione è stata inaugurata dall’Assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, insieme all’ex campione del mondo Gianluca Zambrotta, ideatore e proprietario di ‘Eracle Sport’, nuovo gestore del centro sportivo comunale di Bresso.

Il drive in

Al drive possono accedere in auto, su prenotazione, coloro che sono stati segnalati come caso sintomatico o a rischio dal proprio medico o pediatra e devono effettuare il tampone. Si può accedere in auto da via Grazia Deledda ed è operativo dalle 8.30 alle 14.00 dal lunedì al venerdì, garantendo un servizio di prossimità per i cittadini dei Comuni di Bresso e di Cormano, ma non solo.