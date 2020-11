Incidente stradale sull'autostrada A1 nel Milanese, morta 70enne

E' successo ieri sera in corrispondenza della diramazione per la tangenziale Est Esterna in territorio di Cerro al Lambro (Milano)

Una donna di 70 anni è morta in un incidente stradale avvenuto ieri sera lungo l'Autostrada del Sole, in corrispondenza della diramazione per la tangenziale Est Esterna in territorio di Cerro al Lambro (Milano). Per cause da accertare, la Mini su cui viaggiavano la vittima e una 41enne si è ribaltata a lato della carreggiata. L'anziana è morta sul colpo mentre la 41enne è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale milanese di Niguarda in gravi condizioni. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una seconda autovettura condotta da un uomo di 33 anni che è stato poi trasferito per accertamenti nel vicino ospedale di Melegnano (Milano). Nella zona era presente nebbia a banchi.