Incidenti sul lavoro: esplode silo nel Bergamasco, operaio ustionato

Un operaio di 35 anni è rimasto ustionato nell'esplosione di un silo, avvenuta ieri sera a Val Brembilla, in provincia di Bergamo. Sembra che il silo, contenente della polvere di scarto in una torneria, abbia preso fuoco all'improvviso: le fiamme hanno poi investito l'operaio. Sul posto i vigili del fuoco di Zogno, Dalmine e Bergamo e i carabinieri di Zogno. Il ferito è stato trasportato in ospedale dal 118 in codice giallo.