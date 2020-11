Violenza sulle donne, in Lombardia 718 casi di revenge porn

Sono 718 i casi riguardanti il reato di revenge porn in Lombardia, la regione del Nord è quella che fa registrare il maggior numero di questi reati davanti a Sicilia e Campania. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Direzione centrale della polizia criminale in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. (I DATI IN PIEMONTE – CAMPANIA - SICILIA)

I dati della violenza sulla donne in Lombardia

Il reato, introdotto dalla Legge 69/2019 riguarda "la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" come vendetta verso un ex o una ex. Dei 718 reati denunciati, secondo i dati della Direzione centrale della polizia, l'81% hanno riguardato vittime di sesso femminile (per l'83% maggiorenni e per l'89% italiane), episodi distribuiti nell'anno con un andamento altalenante e un picco nel mese di maggio con 86 casi. A Milano, in particolare, un dato apparentemente confortante arriva dalle statistiche della Questura: confrontando il periodo tra gennaio e settembre 2019 con quello di quest'anno, gli omicidi sono più che dimezzati, da 18 a 7; quelli di tipo cosiddetto 'famigliare e affettivo' addirittura passano da 9 a 2, quelli 'famigliari e affettivi con vittime donne' da 5 a 2 e quelli commessi dall'ex partner nei confronti della ex da 4 a 2. Gli atti persecutori calano da 590 episodi a 486, i maltrattamenti in famiglia da 949 a 874. Stabili, invece, purtroppo, le violenze sessuali, con 305 casi rispetto ai 296 dello stesso periodo dello scorso anno.