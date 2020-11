L'uomo è stato subito soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno portato in codice rosso in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano

Un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ferito cadendo dalla sua moto in una pista di motocross a Dorno (Pavia). E' successo ieri. Il 60enne è stato subito soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno portato in codice rosso in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano. Ancora da accertare le cause dell'incidente.