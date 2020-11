Varese, discarica abusiva in area protetta: nove indagati

Nove persone sono indagate perché accusate, a vario titolo, di gestione di discarica abusiva, gestione illecita di rifiuti e invasione di terreni ed edifici, relativamente a un sito di smaltimento di rifiuti all'interno di un bosco a Cadegliano Viconago, in provincia di Varese, sequestrato dai carabinieri forestali nel gennaio scorso.

Le indagini

Gli indagati effettuavano attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti anche pericolosi, derivanti da attività imprenditoriali legate al mondo dell'edilizia, in totale violazione delle norme, all'interno di un'area protetta per metà di proprietà privata di ignari cittadini e per metà demaniale, nella quale hanno anche occupato abusivamente uno stabile una volta caserma della guardia di finanza.