Covid, in Lombardia 7.453 nuovi casi su 37.595 tamponi eseguiti

Il rapporto tra test e positivi è pari al 19,8%. Superati i 20mila decessi in regione da inizio pandemia. In provincia di Milano 2.928 contagi, di cui 1.134 in città

A fronte di 37.595 tamponi eseguiti, sono 7.453 i nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia, con un rapporto tra test e positivi pari al 19,8%. Sono 165 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 20.015. Diminuisce, come anticipato dal presidente della Regione, Attilio Fontana, di 32 persone il numero dei ricoverati negli ospedali lombardi, che sono 8.291. Sono 12 i nuovi ingressi in terapia intensiva per un totale di 915 ricoverati. I guariti o dimessi sono 3.791. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

I dati nelle province

Per quanto riguarda il contagio nelle province, Milano è quella che ha fatto registrare il maggior incremento, con 2.928 casi, di cui 1.134 in città. Sempre alti i numeri di Monza e Brianza (873), Varese (657) e Como (645). A Brescia 556 nuovi positivi, 406 a Pavia, 275 a Bergamo.