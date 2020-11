Milano, caso Bt Italia: 22 rinviati a giudizio, una condanna a un anno

Una persona ha ricevuto la sentenza in rito abbreviato per la vicenda con al centro la società controllata di British Telecom. Dibattimento fissato al 26 gennaio

Il gup di Milano, Manuela Cannavale, ha rinviato a giudizio 22 imputati, società compresa, e ha condannato, in abbreviato, a un anno di reclusione una persona, per la vicenda con al centro il caso Bt Italia, la controllata di British Telecom. Il giudice che ha accolto la richiesta dei pm Silvia Bonardi e Monia Di Marco e ha fissato il dibattimento per il 26 gennaio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale.

Le accuse

Le principali accuse ipotizzate a vario titolo sono false comunicazioni sociali (per gli anni 2013 e 2014 è stata dichiarata la prescrizione) ed emissioni di fatture false per 58 milioni.