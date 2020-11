Covid, in Lombardia si registrano 10.955 contagi su 47.194 tamponi

Il maggior numero di contagi è stato riscontrato in provincia di Milano, 3.336 casi di cui 1.339 in città, seguita dalla provincia di Varese con 3.081, poi Como con 1.356, Monza e Brianza con 860

Sono 10.955 i nuovi positivi registrati in Lombardia a fronte di 47.194 tamponi effettuati, per un rapporto pari al 23,2% (ieri era al 22,6%). Le vittime sono 129 e altre 38 persone sono entrate in terapia intensiva, 268 invece quelle ricoverate in altri reparti. I guariti e i dimessi sono 6780. Il maggior numero di contagi è stato riscontrato in provincia di Milano, 3.336 casi, di cui 1.339 in città, seguita dalla provincia di Varese con 3.081 nuovi casi, poi Como con 1.356, Monza e Brianza con 860. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

La situazione a Varese

Per la prima volta la provincia di Varese registra oltre 3mila casi in un solo giorno. I sette ospedali della città e dei dintorni in questi giorni stanno fronteggiando la seconda ondata della pandemia senza 284 membri del personale tra medici, infermieri, tecnici, operatori sanitari e personale amministrativo contagiato. All'ospedale Circolo di Varese si consumano 15mila litri di ossigeno al giorno.