Milano, rissa in zona corso Lodi nella notte: un ferito grave

Un giovane è stato trovato ieri sera da un passante, riverso a terra e con varie ferite alla schiena, in via Longanesi. Trasportato al Policlinico, è in prognosi riservata

Un giovane è stato trovato ieri sera riverso a terra con varie ferite alla schiena in via Longanesi, in zona corso Lodi a Milano, ed è stato soccorso dal 118. A dare l'allarme un passante, che intorno alle 23 ha visto il ragazzo, un 20enne di origini ecuadoriane, a terra per strada. Trasportato in condizioni gravi all'ospedale Policlinico, il 20enne incensurato, le cui generalità non sono note, è in prognosi riservata ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Secondo i primi accertamenti della polizia di Stato, il ragazzo sarebbe stato ferito durante una lite tra coetanei. Sul posto non sono state trovate armi od oggetti contundenti. La Squadra mobile, che sentirà il ferito non appena le sue condizioni miglioreranno, ha acquisito i filmati di varie telecamere di sorveglianza della zona.