Lecco, nascondono tre chili di droga nel box: due arresti

Due lecchesi, un trentenne e un cinquantenne, sono stati arrestati dalla polizia dopo essere stati trovati in possesso di 2 chili e mezzo di hashish e mezzo chilo di cocaina. Gli agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile sono entrati in azione sulla base di una segnalazione sulla presenza di un ingente quantitativo di droga in un box auto, nel quartiere Germanedo di Lecco. Il blitz è avvenuto dopo lunghi appostamenti. Sequestrati anche dei bilancini e tutto il materiale per il confezionamento e la vendita al dettaglio.