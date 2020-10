Maxi rissa a Sesto San Giovanni: 40 persone coinvolte, anche minori

Una rissa che ha visto coinvolti 40 giovani, tra cui alcuni minorenni, è scoppiata ieri sera a Sesto San Giovanni (Milano), nei pressi di un giardino pubblico. Per riportare la calma è stato necessario l'intervento di otto pattuglie dei carabinieri e della Polizia Locale. La maggior parte dei coinvolti ha riportato lesioni superficiali e sono stati sottoposti, oltre che a rilievi fotografici, anche a cure da parte del personale 118, accorso sul posto. Indagini sono in corso per risalire alle cause degli scontri.

Tra i denunciati anche un minore positivo

Quindici le persone fermate, tra cui due egiziani arrestati in quanto presunti responsabili della lite. Sette i minorenni denunciati a piede libero, tra cui uno positivo al Covid denunciato anche per aver violato la quarantena obbligatoria, così come i suoi genitori. Addosso a uno dei minori i carabinieri hanno trovato una chiave inglese, mentre catene in ferro e mazzi di chiave, verosimilmente utilizzati come tirapugni, sono stati trovati sparsi sull'erba del giardino pubblico.