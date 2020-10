Incidente nel Varesotto, cade dalla moto: morto 35enne

Un uomo di 35 anni è morto nella tarda serata di ieri, a causa di una violenta caduta mentre era in sella alla sua motocicletta, a Ferno (Varese). A quanto emerso dai primi rilievi, Seif Remon Kamal Mourad, egiziano residente a Carnago (Varese) ha perso il controllo della sua Honda Cbr 1000, forse per l'eccessiva velocità, per una manovra errata o forse per schivare un'auto (le indagini dei carabinieri sono ancora in corso) ed è caduto. Inutili i soccorsi da parte del 118.