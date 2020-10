Covid, protesta degli ambulanti sotto Palazzo Lombardia. VIDEO

Ancora contestazioni a Milano (GLI SCONTRI DI IERI - LE DENUNCE). Nel pomeriggio diversi lavoratori della Fiva, l'organizzazione che rappresenta i lavoratori ambulanti e delle fiere, si sono radunati sotto Palazzo Lombardia per protestare contro la chiusura loro imposta dal nuovo Dpcm per il contenimento del contagio da Coronavirus. I manifestanti, rumorosi ma pacifici, hanno chiesto al presidente Attilio Fontana di farsi interprete delle loro esigenze e del loro "ruolo nell'economia", dal momento che il settore conta circa 40mila imprese e altrettante famiglie. “Il tempo è scaduto, ora abbiamo bisogno di aiuto”, la scritta riportata su uno striscione esposto dai lavoratori, che hanno più volte urlato “Vergogna, vergogna”, accompagnati da un sottofondo assordante di fischietti e trombette. "Abbiamo fatto venire solo delle rappresentanze non le masse, che pure avremmo potuto mobilitare. La rabbia è tanta”, ha spiegato uno dei manifestanti. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)