Covid, prof. Bruno a Sky TG24: “Non vedo differenze rispetto a marzo”

“Non sono tranquillo, non vedo alcuna differenza rispetto a marzo. Conosciamo di più il virus, siamo più organizzati, ma il virus non è cambiato. Vediamo pazienti gravi come a marzo”. A dirlo è il professor Raffaele Bruno, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Matteo di Pavia, intervenuto in diretta a Buongiorno, su Sky TG24. “C’è la fatica di quello che è successo - ha proseguito -, abbiamo avuto poco tempo per elaborare quanto accaduto e siamo ripiombati nella stessa situazione. Gli operatori sanitari sono stanchi - ha dichiarato l'infettivologo - ma ciò non gli impedisce di dare il meglio”.

Infine, il professor Bruno ha sottolineato la necessità di eseguire “quanti più tamponi per tracciare più persone possibili" (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - IL NUOVO DPCM).