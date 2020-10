Valganna, cervo contro autobus sfonda parabrezza: ferito conducente

Secondo quanto ricostruito, l'animale ha attraversato improvvisamente la strada senza che il conducente potesse evitarlo. L'uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni non gravi

Il conducente di un autobus è rimasto ferito stamattina dopo che un cervo è finito contro il mezzo che stava guidando lungo la strada statale 233 a Valganna, in provincia di Varese. L'animale ha sfondato il parabrezza ed è finito all'interno dell'autobus.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito, il cervo ha attraversato improvvisamente la strada senza che il conducente potesse evitarlo. L'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal personale del 118. È stato trasportato in ospedale in condizioni non gravi. Per l'animale non c'è stato nulla da fare, illesi i passeggeri.