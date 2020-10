Milano, venerdì 23 ottobre sciopero dei mezzi pubblici

La Cub Trasporti ha proclamato uno sciopero nazionale generale di 24 ore per venerdì 23 ottobre, che interesserà anche Milano e i dipendenti Atm. L’agitazione del personale viaggiante di superficie dell’azienda milanese dei trasporti è prevista dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio, mentre per il personale di metropolitana dalle 18 al termine del servizio. Il sindacato ha indetto la protesta per rivendicare “investimenti pubblici e questione ecologica, orario di lavoro, sicurezza, lavoro nero, smartworking e precarietà. Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza”.