Mille Miglia 2020, domani la prima tappa da Brescia a Cervia

Prende il via domani, a Brescia, l’edizione 2020 della Mille Miglia, quest'anno in un’inedita versione autunnale per via dell’emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). La partenza della prima delle 400 auto storiche ai nastri di partenza è previsto alle 14 dalla rampa di Viale Venezia, da dove ebbe inizio la prima gara 93 anni fa. La prima tappa attraverserà i comuni di Desenzano e Sirmione, sul Lago di Garda, e passerà poi da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per arrivare infine a Cervia.

“Edizione davvero speciale”

Durante la conferenza stampa di presentazione, l’Amministratore delegato di 1000 Miglia, Alberto Piantoni, ha sottolineato l’aspetto della sicurezza con l’applicazione rafforzata di procedure e tecnologia per la tutela sanitaria di tutte le persone che lavorano, partecipano e assistono alla gara lungo tutto il suo percorso. "Quella 2020 è un’edizione veramente speciale", ha dichiarato Piantoni. "La collocazione della gara in pieno autunno fa sì che i concorrenti, anche i veterani della Freccia Rossa, potranno vedere le strade e le località d’Italia in una luce nuova, affronteranno difficoltà inedite. Ci aspettiamo - ha concluso - che sia una grande esperienza per tutti, tenendo sempre al centro la sicurezza, anche nella sua accezione allargata alla tutela sanitaria".