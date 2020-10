Incidente stradale a Mortara, morta una donna di 33 anni

Una donna di 33 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina nel Pavese. E' successo intorno alle 8,15 alle porte di Mortara, sull'ex statale della Lomellina. La donna, a bordo di una Lancia Y, per motivi ancora da accertare è uscita di strada finendo in un fosso che costeggia la strada, in cui c'era mezzo metro d'acqua. L'auto si è capottata. All'arrivo dei volontari della Croce Rossa per la vittima non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco, per il recupero del veicolo, e la polizia locale di Mortara. La donna era residente a Romentino, in provincia di Novara.