Coronavirus, in Lombardia 1.687 nuovi contagi su 14.577 tamponi

Sono 1.687 i nuovi contagiati in Lombardia su 14.577 tamponi effettuati, per una percentuale pari a 11,5%, in crescita rispetto a ieri (9,6%). I nuovi decessi sono 6 per un totale di 17.084 morti in regione dall'inizio dell'emergenza. Crescono sia i ricoveri in terapia intensiva, tre più di ieri per un totale di 113, che quelli negli altri reparti, con un incremento di 71 pazienti che porta il totale a 1.136. Come nei giorni precedenti, la metà dei nuovi positivi arriva dalla città metropolitana di Milano, dove sono stati registrati 814 casi, di cui 436 a Milano città. Monza e Brianza (265) e Varese (206) le altre due province più colpite. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)