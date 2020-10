Pavia, si rifiuta di consumare al tavolo e aggredisce i carabinieri

Si è rifiutato di consumare bevande al tavolo, come previsto nelle ore serali dalle attuali regole per prevenire la diffusione dei contagi da Covid-19 e per questo l'uomo, 34 anni di Copiano (Pavia), ha litigato con i gestori di due diversi bar del paese. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Villanterio e il 34enne li ha aggrediti con insulti e spintoni. A quel punto è scattato l'arresto in flagranza per l'uomo, ritenuto responsabile di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il 34enne è anche stato sanzionato per violazione delle norme anticovid.