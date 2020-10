E' successo intorno alle 2 a Chiari. Due dei quattro ragazzi coinvolti sono stati trasportati in ospedale in condizioni gravissime

Incidente nella notte in provincia di Brescia. L'auto su cui viaggiavano quattro giovani tra i 18 e i 20 anni è finita contro un albero a Chiari. E' successo intorno alle 2. Due dei quattro ragazzi coinvolti sono stati trasportati in ospedale in condizioni gravissime, mentre gli altri due non hanno riportato ferite serie.