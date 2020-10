Milano, arrestato pusher in monopattino

A Milano la polizia ha arrestato un pusher che consegnava droga muovendosi su un monopattino elettrico. In manette un marocchino di 25 anni, sorpreso ieri pomeriggio in viale Ungheria dagli agenti.

L'arresto

Il 25enne è stato notato dagli uomini della squadra investigativa mentre consegnava una dose di cocaina a un connazionale di 49 anni che è stato poi sanzionato e segnalato in Prefettura come consumatore. Nel pomeriggio il cliente era in strada in attesa di qualcuno, in breve è stato raggiunto dallo spacciatore sul monopattino, con un gesto rapido si sono scambiati soldi e droga per poi prendere due direzioni diverse. I poliziotti hanno fermato poco più avanti il cliente, che aveva con sé tre involucri di cocaina. Il pusher è stato bloccato. Nel corso della perquisizione nel suo appartamento, sono state recuperate tre bustine di cocaina, un pacchetto di sigarette contenente 2,35 grammi di marijuana, un panetto di hashish di 90 grammi, un bilancino e 560 euro.