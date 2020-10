Fa pipì in centro in pieno giorno: 3.300 euro di multa nel Mantovano

Stava tranquillamente urinando in pieno giorno e in pieno centro ad Asola, nel Mantovano, nonostante la vicinanza di numerose abitazioni e la presenza di passanti, uno dei quali ha però chiamato i carabinieri, che gli hanno contestato una violazione amministrativa di 3.300 euro. A essere sorpreso dai militari del paese è stato un 33enne italiano. Solo pochi giorni fa, era stato multato per lo stesso motivo un pensionato settantenne, sorpreso a fare la pipì per strada nel Comasco.