Como, percepivano reddito di cittadinanza ma marito era in carcere

La guardia di finanza ha approfondito la posizione di una coppia di Faloppio, in provincia di Como, che percepiva il reddito di cittadinanza dal gennaio 2020. I militari hanno scoperto che la donna che aveva presentato la domanda si era "dimenticata" di comunicare che il coniuge si trovava in carcere e, quindi, non a carico del nucleo familiare.

Il beneficio

Questo non avrebbe permesso alla coppia di percepire il beneficio che, a oggi, ammonta a cinquemila euro. Per questo, le Fiamme Gialle hanno segnalato la donna all'Inps per la conseguente decadenza del sussidio, denunciandola.