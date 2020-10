Milano, la proposta di Forza Italia: “Una casalinga in ogni municipio”

L’iniziativa è promossa in particolar modo dal commissario cittadino Cristina Rossello: l’obiettivo è una mamma casalinga in ogni lista elettorale per dare alla città “un volto bello e che poggia su basi solide e positive”. Il Pd: “Forza Italia torna indietro di 50 anni”

"Una casalinga per ogni municipio": questa l’iniziativa lanciata in una nota stampa da Forza Italia e in particolar modo dal commissario cittadino di Milano Cristina Rossello. Nel comunicato, riportato da Fanpage.it, la commissaria spiega che l'obiettivo è quello di inserire, in vista delle elezioni comunali del 2021, una mamma casalinga in ogni lista elettorale al fine di dare alla città di Milano "un volto bello e che poggia su basi solide e positive". Nel testo si legge: "Con il loro prendersi cura della famiglia e della casa sono delle vere colonne portanti della famiglia”.

Rossello: “Il Covid ha dato valore a ruoli e tradizioni”

"La terribile esperienza Covid ha dato valore a ruoli e tradizioni", sostiene nella nota la commissaria Rossello. Ruoli che secondo lei devono quindi essere portati all'interno della comunità con un'iniziativa che possa promuovere "le mamme casalinghe che si dedicano alla casa e alla famiglia e che sono la colonna portante del nucleo familiare". Per la commissaria cittadina, grazie al loro instancabile lavoro, le mamme sono state in grado di infondere coraggio e capacità di reazione a "famiglie, vicini di casa e conoscenti in lockdown" e sempre in virtù del loro ruolo conoscono "la realtà, il tessuto sociale e il territorio".

Iniziativa nata dopo incontro con Berlusconi

L'iniziativa di candidarle sarebbe nata dopo un incontro con il leader forzista Silvio Berlusconi. Dall'incontro è emersa la volontà di progettare "un futuro per una Milano più bella". Bellezza che, secondo Rossello, potrà essere garantita dalla presenza di una casalinga in ogni lista elettorale. Così, secondo la commissaria, si potrà "dare voce a un metodo di lavoro familiare e costruire una città più equa e più comprensiva su basi solide e positive". Chissà cosa ne penseranno, però, le dirette interessate.

Pd Milano: “Forza Italia torna indietro di 50 anni"

Immediata la risposta del Partito democratico milanese. La segretaria metropolitana del Pd, Silvia Roggiani, sul proprio profilo Facebook ha affermato di non avere “nulla in contrario con chi sceglie di fare la casalinga (ci mancherebbe), ma la sensazione è che Forza Italia invece di andare avanti torni indietro di cinquant'anni". Per Roggiani, se c'è una cosa che il coronavirus ha insegnato è "che sono peggiorate le prospettive occupazionali femminili. Ancora una volta, a pagare il prezzo più alto di questa crisi sono state le donne, costrette a farsi carico del lavoro domestico e della cura dei figli a casa da scuola". Roggiani sottolinea inoltre come la pandemia abbia amplificato la disparità e il gap fra i due generi. Per Roggiani e il Pd il punto è "una società dove la cura della famiglia sia sempre più condivisa, che offre più servizi e riconosce più diritti alle donne", scegliendo di appoggiare "donne che possano conciliare il loro lavoro e le aspirazioni professionali con il sogno di avere una famiglia".