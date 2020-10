Lega serie A, positivo al Coronavirus il presidente Paolo Dal Pino

Il presidente, sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario

Il presidente della Lega serie A, Paolo Dal Pino, è risultato positivo al Coronavirus in seguito al test effettuato ieri. Il presidente, sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario. Da quanto appreso, Dal Pino ha qualche linea di febbre e un po' di tosse. Parteciperà comunque da remoto agli appuntamenti ufficiali della Lega serie A. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)